Действия Минфина РФ положительно влияют на рубль

Москва, , 15:45 — REGNUM Российская валюта окрепла на закрытии торгов 21 ноября, вернув себе рубежи начала недели по отношению к американской валюте на фоне повышения котировок Brent выше $64 за баррель. Влияние на российскую валюту сейчас оказывают действия Минфина по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей, и тот факт, что на 26−28 ноября приходится пик налоговых выплат в Российской Федерации, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

«К сожалению, данное укрепление можно назвать скорее временным, к концу недели ожидается коррекции национальной валюты в диапазоне 65,05 — 65,55 руб. на фоне снижения стоимости нефти $62,60 и введения санкций США против России сегодня, 22 ноября», — пояснила эксперт.

Несмотря на то, что у американцев почти четыре выходных дня, и 22 ноября США празднуют день благодарения, минфин США ввел накануне санкции за продажу иранской нефти в Сирию в отношении двух российских компаний Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», что создает неприятный внешний фон вокруг РФ, и что в отсутствии других ориентиров может быть воспринято рынком негативно.

«Сегодня активность на валютном рынке может быть снижена за отсутствием американских игроков. В связи с этим пару USD/RUB ожидает небольшая коррекция до отметки 65,05 руб. и продолжение движения в коридоре 65−65,50 руб. до конца недели. Технически сейчас все говорит о том, что в случае подъема и закрепление пары свыше 65,90 руб., доллар США продолжит рост уверенными темпами и будет стремиться к отметке 66,30 руб.», — считает Крышева.

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