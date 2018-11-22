За ЖКХ должники не платят из принципа, или нет возможности — эксперт

Москва, , 15:40 — REGNUM Прежде чем разбирать проблему, следует понять истинные причины, которые перевели граждан в статус «злостных неплательщиков». Это либо отсутствие возможности выплачивать, либо дело принципа, считает эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Ранее сообщалось, что в России за десять месяцев 2018 года количество граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда, выросло более чем на 20%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), общее число «злостных неплательщиков» с начала 2018 года достигло 29,2 тыс. человек.

«Стоит отметить два важных фактора: постоянное увеличение тарифов на услуги по ЖКХ при снижении реальных доходов населения; и второй — это низкое качество ЖКХ услуг. При втором факторе количество хронических неплательщиков может увеличиваться.

В такой ситуации где-то возможно предположить, что опасения по поводу передачи задолженности в НБКИ может на них каким-то образом повлиять! Но порой должники по ЖКХ, имея несколько кредитов в силу сильной закредитованности населения страны, попросту не в силах справиться с такой нагрузкой.

Чаще их кредитная история бывает попорчена, что делает бесполезным передачи сведений о их долгах по ЖКХ в НБКИ. В связи с особенностями климатических условий России отопительный сезон начинается рано и длится значительную часть года. В этот период используются недешевые топливно-энергетические ресурсы, которые в полном объеме могут отражаться на размере задолженности.

Поэтому правительству необходимо обратить на это внимание и повторно провести индексацию стоимости ЖКХ услуг в соответствии с особенностями данного региона и уровнем дохода населения. Убедиться в качестве предоставления услуг населению. Это тот необходимый минимум на данный момент, который должен быть сделан для начала решения столь непростой проблемы».

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