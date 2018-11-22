Пермские энергетики оспорят предписание о посреднике в суде

Пермь, , 15:36 — REGNUM Пермский филиал «Т Плюс» оспорит требование УФАС Пермского края об исключении посредника между ресурсонабжающей организацией и потребителями в Кировском районе Перми, сообщает деловая газета business-class.su.

По данным энергосбытовой компании, создании спецорганизации было необходимо для единого оператора и эффективной эксплуатации сетей. При это не было долпущено злоупотребления доминирующим положением. Рост тарифа на тепло в ходе модернизации Закамского теплоузла затронул только 33 из 1243 домов — это 0,02% жителей района. При этом для них были предусмотрены меры социальной поддержки по решению Пермской городской Думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, антимонопольное ведомство выдало энергетикам предписание об исключении посредника ООО «ТНР» (Т Плюс новые решения) из теплоснабжающей цепочки. Новую организацию создали специально в качестве посредника, чтобы она объединила весь сетевой комплекс Закамского теплового узла. Это сделали после того, как отказались от старых тепловых пунктов, а в многоквартирных домах установили индивидуальные тепловые пункты. По данным УФАС появление посредника вызвало единовременный рост тарифа на тепловую энергию на 56,61%.

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