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Медведев проведёт в Минске заседание ЕАЭС

Экономика

Заседание состоится 27 ноября

Москва, 22 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев проведёт заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Заседание состоится 27 ноября в Минске (Белоруссия), сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, участники заседания рассмотрят ЕАЭС ход реализации цифровой повестки союза и формирования общего рынка газа.

Также будет обсуждаться бюджет ЕАЭС на 2019 год и проекты по стимулированию промышленного производства. Кроме того, представители стран ЕАЭС рассмотрят общие вопросы функционирования союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведет до конца 2018 года обсуждение по вопросу создания единого ювелирного бренда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участниками рынка и органами государственной власти союза.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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