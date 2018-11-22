Западные санкции не ослабили, а подстегнули российскую экономику – РФПИ

Москва, , 15:32 — REGNUM Введение странами Запада антироссийских санкций не возымело ожидаемого эффекта, напротив, даже способствовало росту ряда секторов российской экономики. Об этом 22 ноября в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также: Центробанк озвучил прогноз по росту ВВП России до конца 2018 года

По его словам, резкого падения ВВП России, на которые надеялись инициаторы санкций, не произошло.

«Рост российской экономики составляет около 2% в год, что абсолютно превышает те ожидания, которые были у создателей санкций», — сказал Дмитриев.

Ранее по теме: Минэкономразвития понизит свой прогноз роста ВВП России в 2018 году

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Банка России, рост ВВП во втором квартале 2018 года составил 1,8−2,2%. В третьем и четвёртом кварталах регулятор ожидает роста на уровне 1,5−2%. Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ожидает роста ВВП России в 2018 году в 1,8% и уменьшения показателя в 2019 году до 1,5%. По прогнозам Финансового университета при правительстве РФ, максимальная величина, на которую может вырасти валовый внутренний продукт России в 2019 году, составляет 2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост ВВП России в 2019 году не превысит 2% — прогноз