России придётся примкнуть к одному из мировых лидеров — Кудрин

Москва, , 15:28 — REGNUM Для того чтобы остаться в числе передовых экономик мира, России придётся примнкуть к одной из крупнейших экономик мира. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

«Будут соревноваться три экономические зоны: с примерно равными ВВП США, Евросоюз и Китай. Россия вряд ли в этом сможет активно участвовать соревновании (на равных) и определять будущее. Это, прежде всего, технологические стандарты. К таким стандартам мы должны примкнуть, чтобы производить продукцию, которая будет продаваться на всех рынках», — заявил Кудрин.

«Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно развивать сырьевой экспорт. Наши стандарты они, скорее всего, не примкнут — мы должны принять их», — подчеркнул он.

Обусловлено это низкой долей России на рынке высоких технологий — в то время как в производстве Россия занимает 2% мирового рынка, в мировом экспорте — всего 0,5%, указал экономист.

«Но мы должны включать своих людей во все мировые комитеты, которые этим занимаются. Не бежать от этого и закрываться, а, наоборот, расширять своё представительство во всех этих международных институтах», — добавил он.

22 ноября 2018 г. в Москве состоялась XIII Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая интеграция». Мероприятие организует Евразийский банк развития (ЕАБР), в нём приняли участие председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов и другие.

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