Вьетнам разбирается с «ложными» китайскими инвестициями

Ханой, , 15:53 — REGNUM С началом торговой войны между США и Китаем поток инвестиций предприятий КНР во Вьетнам, как в виде прямых иностранных инвестиций, так и в виде сделок поглощения и слияния, значительно увеличился. Однако Вьетнаму стоит отнестись к этому крайне настороженно, считает Нгуен Суан Тхань из Университета Фулбрайта во Вьетнаме.

Эксперт обращает внимание на то, что большая часть вложений китайских предприятий во Вьетнам лишь маскируется под инвестиции. Целью таких «ложных» инвестиций является получения легального статуса вьетнамского предприятия с целью транзита товаров, на которые США наложили высокие тарифы, под видом произведенной во Вьетнаме продукции.

Опасность подобного подхода, сообщает Нгуен Суан Тхань, заключается в том, что США наверняка предвидели такое развитие событий и у них уже готовы меры по перекрытию обходных путей. В этом случае рискуют вьетнамские предприятия, на продукцию которых США тоже могут ввести высокие тарифы.

Вьетнамская бизнес-среда разделяет опасения экспертов, сообщает издание Vietnam.net. Помимо высоких тарифов, вьетнамские предприятия боятся сделок по поглощению, которые, согласно некоторым источникам, часто проводятся в обстановке строжайшей тайны.

Для того, чтобы не допустить урона вьетнамским предприятиям, стране необходимо принять ряд мер. В частности, государству нужно более тщательно контролировать импорт и экспорт, а также подготовить критерии и стандарты, по которым можно будет доказать происхождение товара из Вьетнама. В долгосрочной перспективе Вьетнаму необходимо развивать промышленность, чтобы повысить долю труда вьетнамских предприятий в готовой на экспорт продукции.