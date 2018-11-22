Во Вьетнаме открывается первый частный аэропорт

Ханой, , 16:59 — REGNUM В районе Вандон провинции Куангнинь на севере Вьетнама до 2019 года откроется первый в стране частный аэропорт. Стоимость проекта составила более $330 млн. Новый аэропорт рассчитан на пропускную способность в 2,5 млн пассажиров в год и сможет принимать даже самые крупные самолеты, сообщает издание VNExpress.

Аэропорт будет принимать международные рейсы из стран Северо-Восточной Азии — Южной Кореи, Японии, Тайваня, а также из стран Юго-Восточной Азии, а именно Таиланда, Малайзии, Сингапура и Камбоджи. Кроме того, будут производиться внутренние рейсы из южных и центральных регионов Вьетнама.

Строительство аэропорта началось в 2015 г. В настоящий момент в аэропорту имеется четыре выхода на посадку, но к 2030 г. планируется построить еще три. Владелец аэропорта, Sun Group, заявил, что первый рейс аэропорт примет уже 25 декабря этого года.