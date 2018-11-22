Четверг, 22 Ноября 2018 года
21:28:00 МСК

Соглашение о ТТП снимет барьеры для торговли Вьетнама с Латинской Америкой

Экономика

После ратификации Вьетнамом Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства в страну устремился латиноамериканский бизнес

Соглашение о ТТП снимет барьеры для торговли Вьетнама с Латинской Америкой
Экспорт

Ханой, 22 ноября 2018, 19:45 — REGNUM  На встрече с представителями бизнеса стран Латинской Амирики, которая прошла в городе Хошимине, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай заявил, что связи между Вьетнамом и латиноамериканскими странами развиваются с большой скоростью. Так, объем взаимного торгового оборота между сторонами вырос с $245 млн в 2000 г. до $13,49 млрд в 2017 г.

Вьетнам активно инвестирует в страны Латинской Америки, вкладывая миллионы долларов в развитие добычи нефти и газа в Перу, телекоммуникационные сети на Гаити и производство лапши быстрого приготовления в Бразилии, сообщает издание «Голос Вьетнама».

Инвестиции стран Латинской Америки во Вьетнам остаются скромными. Существует четыре проекта, два из которых принадлежат Перу, а остальные — Мексике и Чили, на сумму $3,2 млн.

На торговые отношения Вьетнама и латиноамериканских стран негативно влияет ряд факторов, начиная от больших расстояний между странами, заканчивая влиянием торговой войны между США и Китаем и протекционистскими мерами, предпринимаемыми рядом стран.

Участие стран в Транстихоокеанском партнерстве снимет таможенные барьеры между странами. Для вьетнамских предприятий откроется 650-миллионный рынок с высоким потребительским спросом. Соответственно, объемы вьетнамского экспорта увеличатся. Так, согласно оценке вьетнамской Ассоциации предприятий добычи и переработки морских ресурсов, объем доходов от экспорта морепродуктов в страны Латинской Америки достигнет объема $500 млн к 2020 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить