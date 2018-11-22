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Компании России и Казахстана подписали меморандум по запуску стартапов

Экономика

Документ позволит казахстанским стартапам реализовывать свои проекты для международных компаний на территории России

Астана, 22 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Казахстанская компания DAR Lab, реализующая стартапы, заключила меморандум с акселератором GenerationS при АО «РВК», сообщает 22 ноября агентство Informburo.

Документ позволит казахстанским стартапам реализовывать свои проекты для международных компаний на территории России. Кроме того, партнерство с российской компанией предоставит казахстанской стороне доступ к международным компетенциям.

Отметим, DAR Lab собирает инновационные проекты в сфере логистики и цепочек поставки. В частности, компания продвигает проекты, позволяющие отслеживать цепочки поставок по территории ЕАЭС, а также решать вопросы с незагруженности вагонов.

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Экономика Казахстана
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