Глава Новосибирской области озвучил итоги реализации приоритетного проекта

Новосибирск, , 15:16 — REGNUM Важная особенность реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новосибирской области — его синхронизация с другими приоритетными проектами и программами. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Итоги реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новосибирской области Андрей Травников представил на международном конгрессе ROAD TRAFFIC RUSSIA-2018. Дорожное движение в Российской Федерации. «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который прошёл 21 ноября в рамках форума «Транспорт России — 2018».

По словам губернатора, за два года реализации проекта, начиная с 2017 года, общая протяжённость нормативных дорог в агломерации составила 551,3 км (52% от их общей протяжённости), количество аварийно-опасных участков сократилось на 52. Это позволило снизить смертность и травматизм на дорогах Новосибирской агломерации. В 2018 году по приоритетному проекту в области отремонтировано 52 участка автомобильных дорог общей протяжённостью почти 101 км и ликвидировано 19 мест концентрации ДТП.

«В работе по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» мы опираемся на комплексный подход в формировании программы мероприятий, делаем акцент на комплексность решения многих задач», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор отметил, что одна из особенностей реализации проекта на территории региона — его синхронизация с другими приоритетными проектами и программами. Например, такими как «Формирование комфортной городской среды» и «Жилище». В 2018 году, одновременно с вводом новых школ в городе Обь и Новосибирске, были введены в эксплуатацию и реконструированные дороги в микрорайонах, где эти школы расположены, уточнил Андрей Травников.

А самый крупный объект этого года в областном центре — ул. Первомайская — стал примером сопряжения сразу трёх программ: по благоустройству дворов, по ремонту проезжей части и тротуаров в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и ремонту тротуаров в рамках муниципальных программ. Таким образом, в общей сложности в 2017—2018 годах удалось совместить работы в разных программах на пяти объектах в четырёх городских округах Новосибирской области.

Комплексность мероприятий по реализации проекта заключается не только в восстановлении транспортно-эксплуатационных характеристик проезжей части автомобильных дорог и улично-дорожной сети, но и всех элементов обустройства автодорог. В том числе тротуаров, газонов, пандусов. Также ещё на стадии разработки документации по ремонту и реконструкции в регионе планируют мероприятия по предупреждению аварийности с помощью установки средств фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, региональное Правительство уделяет повышенное внимание контролю качества выполняемых работ в рамках реализации приоритетного проекта. С этого года территориальное управление автодорог Новосибирской области проводит проверку с помощью передвижной дорожной лаборатории «Трасса». Комплекс предназначен для выполнения экспертной оценки состояния автомобильного дорожного полотна, степени безопасности движения по трассе. Для инспекционного контроля качества привлекаются общественники, независимые профессиональные организации.

«Особый подход к реализации проекта со стороны федерального центра, со стороны общественности позволяет не только качественно отремонтировать дороги, но и подтянуть профессиональный уровень заказчиков и подрядных организаций. Это очень важно, поскольку даёт долгосрочную основу для реализации ещё более масштабного и важного для всего региона национального проекта — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который предусматривает приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети не только столичной агломерации, но и дорог на территории всего региона», — резюмировал Андрей Травников.

Напомним, что во второй день работы форума, 21 ноября, губернатор также представил доклад о развитии региональных перевозок на базе аэропорта «Толмачёво».