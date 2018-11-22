Крыму дадут грант в 453,8 млн рублей

Симферополь, , 15:14 — REGNUM Республика Крым получит из федерального бюджета грант в 453,8 миллиона рублей, Севастополь почти в два раза больше — 732,7 миллиона рублей. Проект соответствующего распоряжения правительства поступил в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

В пояснительной записке к документу сказано, что гранты получат регионы, показавшие лучшую собираемость налогов — всего 40 субъектов.

Также отметим, что больше города русских моряков получит только Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Белгородская область, Ленинградская область, Сахалинская область, Московская область и Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября парламент Севастополя принял закон о бюджете на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов с поправками депутатов, которые не устроили правительство города. В ответ губернатор пообещал наложить вето на данный закон, поручив департаменту финансов Севастополя готовится вступить в 2019 год без утверждённого бюджета.

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