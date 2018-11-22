Эфиопия проводит тендер на разработку нефтяных месторождений в стране

Аддис-Абеба, , 15:59 — REGNUM Государственное нефтегазовое предприятие Эфиопии EPSE разместила тендерные заявки для международных компаний на добычу и поставку топлива в страну в 2019 году. Предполагается осуществить добычу 1,35 миллиона метрических тонн газойля (продукт переработки нефти), а также импортировать 240 000 метрических тонн реактивного топлива и 350 000 метрических тонн бензина. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское информационное агентство The Ethiopian Reporter.

Генеральный директор EPSE Таддесе Хайлемариам сообщил, что 36 нефтяных компаний подали свои заявки, однако только три из них — TRAFIGURA PTE LTD, Vitol Oil и Petro China — представили свои технические и финансовые предложения предприятию.

По оценкам EPSE, в 2019 году стране понадобится 2,8 млн метрических тонн газойля, 840 000 метрических тонн авиационного топлива, 494 000 метрических тонн бензина и 83 000 метрических тонн мазута. Общий годовой спрос на топливо в 2019 году оценивается в 2,8−3 миллиарда долларов.

На основании соглашений, подписанных правительством Эфиопии с правительствами Кувейта и Судана несколько лет назад, значительная часть топлива закупается у государственных нефтяных компаний этих двух стран без участия в тендере. По словам г-на Хайлемариама, 50% газойля и 75% реактивного топлива будут поставляться Кувейтской нефтяной корпорацией (КНК). Оставшиеся 50% газойля и 25% реактивного топлива будут приобретены у компаний через открытый международный тендер.