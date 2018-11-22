Лесовозы в России оснастят системой ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, , 14:47 — REGNUM В России ужесточат контроль за незаконным оборотом древесины. Для этого на технику, которая задействована в лесозаготовительных работах (автомашины, тракторы и лесовозы) установят систему ЭРА-ГЛОНАСС. Соглашение об этом подписали Рослесхоз и АО «ГЛОНАСС», сообщили в Минприроды РФ.

Система мониторинга ЭРА-ГЛОНАСС позволит в режиме онлайн отслеживать местонахождение и передвижение лесозаготовительных транспортных средств.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос оснащения аналогичной системой мониторинга и лесопожарной техники.

По данным Рослесхоза, с начала 2018 года на территории России выявлено 12,6 тыс. фактов незаконной рубки объемом 957 тыс. кубометров, это на 10% меньше, чем в 2017 году. На 33% сократился средний объем одного случая незаконной рубки за год.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» отправляет данные о ДТП напрямую страховщику через автоматизированную информационную систему ОСАГО. В 2019 году у российской навигационной системы ГЛОНАСС появится опция «быстрого старта».

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