Японский банк вложил $2 млрд в южнокорейский интернет-магазин

Сеул, , 18:37 — REGNUM Популярный южнокорейский интеренет-магазин Coupan привлёк инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от японского банка Softbank. Это стало рекордом капиталовложений в компанию Кореи, работающую в сфере e-commerce. Softbank уже инвестировал в Coupang 1 миллиард долларов в 2015 году.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, компания Coupang использует средства для развития цифровой платформы интернет-магазина, логистики и системы оплаты. Несмотря на большой ассортимент и огромную популярность, ритейлер несёт убытки — новые средства могут оказаться спасательным кругом.

В интернет-магазине Coupang представлено 120 миллионов товарных позиций, причём 4 миллиона из них доставляется в течение суток. Компания была основана в 2010 году. Её выручка за 7 лет выросла с 1 миллиарда долларов до 2,2 миллиардов. Однако за последние 3 года операционный убыток также увеличился — с 530 миллионов долларов до 600 миллионов. Ожидается, что в 2018 году выручка Coupang достигнет 4,5 миллиардов долларов.