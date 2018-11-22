В Чувашии и Татарии начали вести долевое строительство через эскроу-счета

Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В управлении Росреестра по Чувашии впервые зарегистрировали договор участия в долевом строительстве с использованием счета эскроу. Речь идёт о многоквартирном доме, который возводится в центральной части Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Многоквартирный дом строят в микрорайоне 2 «А» центральной части Чебоксары, в «Грязевскй стрелке», застройщиком является группа компаний «Центр». Заключен первый договор с дольщиком с использованием счетов эскору.

«В Чувашской Республике таких сделок ещё не было. Мы впервые провели регистрацию договора, где долевик не передавал денежные средства застройщику, а использовал специальный счет — эскроу. В соседней республике Татарстан, например, подобную регистрацию тоже провели впервые только в ноябре», — говорит начальник отдела управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева.

Что касается Татарии, то первый договор долевого участия с использованием счета эскроу, по данным местных СМИ, был заключён в регионе 14 ноября. Он касается жилого комплекса Art city в Казани, который возводит «Унистрой».

Напомним, с 1 июля 2018 при заключении каждого нового договора долевого участия застройщик выбирает один из двух способов финансирования — путём перечисления взноса в компенсационный фонд, либо дольщику даётся возможность произвести расчёты через счёт эскроу.

Счета эскроу — это специальные счета в банке, где лежат деньги участников долевого строительства. Счёт открывается для каждого зарегистрированного договора долевого участия, и до сдачи дома в эксплуатацию у застройщика нет возможности забрать деньги долевика со счета. Если застройщик не выполнил свои обязательства (например, обанкротился или «заморозил» строительство), то банк с этого счета возвращает деньги дольщику. Застройщик строит многоквартирный дом на деньги, которые ему предоставляет банк в виде кредита или за счет собственных средств.

С 1 июля 2019 года эскроу-счета станут обязательными. Эксперты полагают, что в связи с переходом на новую систему недвижимость подорожает на 10−15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии надзорные органы усилили контроль в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В результате проверок за девять месяцев 2018 года выявлено около 90 нарушений, к административной ответственности привлечены 28 лиц, возбуждено четыре уголовных дела. В числе нарушений — строительство без разрешительной документации, несоответствие закону условий договоров с дольщиками

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Напомним, в Татарии насчитывается 4,4 тыс. обманутых дольщиков, в число проблемных объектов внесено 27 зданий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии растёт спрос на ипотечные кредиты. За январь-сентябрь 2018 года жители республики получили в банках 20,2 млрд рублей ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Выдано 12,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Средневзвешенная ставка составляла 9,5% годовых, годом ранее — 10,8%.

Напомним, в январе-октябре в Чувашии введено 438 460 кв. метров — рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года.