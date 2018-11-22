Тульская область получит федеральный грант на полмиллиарда рублей

Тула, , 14:38 — REGNUM 488 млн 625,8 тыс. рублей выделено Тульской области в виде гранта из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение правительства РФ поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Всего в список получателей межбюджетных транфертов включено 40 субъектов Федерации, которые достигли самых высоких показателей собираемости налогов по итогам 2017 года. В общей сложности между регионами распределено 19 млрд 960 млн рублей.

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Тульская области, согласно документу, получит 488 млн 625,8 тыс. рублей. В число получателей, помимо Тульской области, вошли Москва и Московская область, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская и Тверская области. Суммы грантов варьируются от почти миллиарда рублей (Белгородская) до 137,6 млн (Тверская).

По итогам 2017 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 60,8 млрд рублей, это на 4,6% больше, чем в 2016 году. В 2018 году в регионе также ожидают рост налоговых поступлений: только за девять месяцев собрано 47,2 млрд рублей, это на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

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