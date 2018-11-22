«Евразийскому банку развития необходимо наращивать присутствие в Киргизии»

Бишкек, , 14:36 — REGNUM «На данный момент 42% проектов финансируется в России, 40% — в Казахстане. Мы оцениваем как недостатки наше слабое присутствие в Киргизии и Белоруссии», — заявил председатель Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, выступая на международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, доля эффективных проектов составляет порядка 64% в портфеле банка. При этом Бальянинов отметил, что ЕАБР отдает предпочтения таким отраслям, как инфраструктура, электротехника, металлургия, финансовый сектор и сельское хозяйство, а также уделяет внимание солнечной и ветряной энергетике.

Также глава Евразийского банка развития выразил мнение, что ЕАБР нужно сосредоточиться на проектах в Армении, в Киргизии и в Таджикистане — для того, чтобы интеграция пошла более высокими темпами.

«У нас структура экономики разнится с точки зрения доли частного сектора. Приватизация, уменьшение роли государства — это аспекты, которые решаются на национальном уровне, но благодаря им улучшится взаимная торговля. Тогда процессы интеграции будут идти более глубоко», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время участниками Евразийского банка развития являются шесть государств: Россия и Казахстан — с 2006 года, Армения и Таджикистан — с 2009 года, Белоруссия — с 2010 года, Киргизия — с 2011 года.

Уставной капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Доли стран участниц в уставном капитале банка: Россия — 65,97%, Казахстан — 32,99%, Белоруссия — 0,99%, Таджикистан — 0,03%, Армения — 0,01% и Киргизия — 0,01%.

Отметим, что общая сумма инвестиций ЕАБР в экономики государств-участников достигла $6 млрд 863 млн. По состоянию на 1 ноября 2018 года инвестиционный портфель ЕАБР составил $2 млрд 907 млн и включает 78 проекта в шести государствах-участниках.