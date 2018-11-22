ОЭСР исследует ограничения на рынке услуг Казахстана

Париж, , 14:37 — REGNUM Правительство Казахстана и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали соглашение о реализации проекта «Расчет индекса ограничительности торговли услугами», сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики.

В рамках соглашения специалисты ОЭСР изучат законодательство Казахстана в сфере услуг и лицензирования, выявить существующие барьеры и присвоить Казахстану индекс открытости рынка. Данный индекс отражает инвестиционную привлекательность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай заявил, что министерство энергетики республики разрабатывает поправки в экологический кодекс страны с учетом рекомендаций ОЭСР.