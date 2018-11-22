«Убийство отрасли»: десятки тысяч таксистов вышли на улицы Сеула

Сеул, , 14:32 — REGNUM В столице Южной Кореи десятки тысяч таксистов приняли участие в акции против запуска сервиса совместного использования частных автомобилей (карпулинг). Об этом сообщает 22 ноября агентство Yonhap.

Отмечается, что протесты были организованы и поддержаны четырьмя наиболее крупными профсоюзами таксистов. По мнению представителей отрасли, запуск крупнейшей IT-компаний страны Kakao сервиса карпулинга разорит компании такси и приведет к «убийству отрасли».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что 18 октября в Сеуле прошла массовая акция протестов водителей такси, которые недовольны скорым запуском агрегатора заказов — аналога Uber или Яндекс.Такси.

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