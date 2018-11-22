Лишь три субъекта Северного Кавказа получат гранты за хорошую работу

Махачкала, , 14:28 — REGNUM Правительство РФ поощрило грантами за эффективную работу три субъекта Северо-Кавказского федерального округа. По итогам работы региональных властей в 2017 году значительные денежные суммы получат Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Самая большая сумма досталась Дагестану — 625,219 млн рублей. Ненамного меньше получит Чечня — 606, 444 млн рублей. Ингушетии выделено 167,070 млн рублей.

Как сказано в распоряжении правительства РФ о выделении грантов, которое поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM, гранты распределяются «в целях содействия достижению и поощрения достижений наивысших темпов роста налогового потенциала».

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Как сообщало ИА REGNUM , всего в список отличившихся регионов попали 40 субъектов РФ. Общая сумма грантов составит около 20 млрд рублей. Денежные средства, выделенные регионам, они смогут потратить на свои насущные проблемы.

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