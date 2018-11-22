В Арктике создадут пять новых особо охраняемых природных территорий

Москва, , 14:26 — REGNUM В Арктике планируется создать пять новых особо охраняемые природные территории (ООПТ). Они появятся к 2024 году, сообщили в Минприроды РФ.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, площадь ООПТ в российском арктическом регионе составит 3.6 млн га.

Всего в России нацпроектом «Экология» до 2024 года планируется создать 24 новых особо охраняемых природных территорий. В частности, в Якутии появятся четыре новых ООПТ, а в Коми создадут национальный парк.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 21−25 ноября проходит федеральный арктический форум «Дни Арктики в Москве». Главные цели мероприятий форума — привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, а также решение экологических задач в арктическом регионе.

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