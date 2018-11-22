Ростовская область получит грант в размере 471,4 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM 471 413,8 тыс. рублей будет выделено Ростовской области в виде гранта из федерального бюджета РФ. Средства поступят в региональную казну в форме межбюджетного трансферта. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Стоит отметить, что не все регионы оказались в числе поощренных. Из субъектов ЮФО помимо Донского региона в этом списке значатся лишь Адыгея, Севастополь и Крым.

Согласно документу, всего между 40 регионами, достигшими наилучших показателей по собираемости налогов по итогам 2017 года, будет распределено 19 млрд 960 млн рублей.

Ростовская область оказалась на четвёртом месте среди субъектов Южного федерального округа по размеру выделенного гранта. Гранты большего размера выделены Севастополю (732,7 млн рублей), Адыгее (669,3 млн рублей) и Республике Крым (453,8 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что выделяемые средства регионы могут потратить по своему усмотрению.