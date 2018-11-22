«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий

Киев, , 14:27 — REGNUM В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.

Скидку получат предприятия, закупающие не менее 50 тыс. куб. м в месяц, и не имеющие задолженностей перед «Нафтогазом».

Для всех остальных предприятий газ подешевеет на 16,5%.

Напомним, с октября 2015 года на Украине отменено государственное регулирование цен на газ для промпотребителей.

Ранее в «Нафтогазе» предложили правительству Украины помочь с выявлением потребителей, которые не имеют права получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

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