Ямал отметили за собираемость налогов грантом в 767,7 млн рублей

Салехард, , 14:36 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ получит грантовую поддержку от правительства Российской Федерации на сумму 767 млн 719 тыс. рублей за один из лучших результатов по собираемости налогов. Соответствующее распоряжение правительства России поступило в Госдуму РФ и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Деньги федерального гранта регион может потратить на своё усмотрение — на решение насущных проблем. Получателями данной правительственной поддержки стали 40 субъектов Российской Федерации. Распределено 19,96 млрд рублей. Размер гранта варьируется от 137 млн рублей до 990,8 млн рублей.

Из регионов Уральского федерального округа грантового поощрения удостоился лишь Ямал. Хотя, по данным Федеральной налоговой службы России, половину всех налоговых сборов стране приносят всего три региона. На 1 января 2018 года из Югры в госбюджет было перечислено почти 2 трлн рублей, из Москвы — 1,3 трлн рублей, и Ямала — 944 млрд рублей.

Отметим, что в ЯНАО 22 ноября 2018 года был принят бюджет региона на 2019−2021 годы. Главный финансовый документ Ямала свёрстан бездефицитным.

Директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отметила, что формирование доходов окружного бюджета 2019 года шло в условиях значительных изменений налогового законодательства. Это и отмена налога на движимое имущество организаций, и увеличение основной ставки НДС с 18 до 20%, и рост налоговой нагрузки в нефтегазовом секторе, и централизация 1% налога на прибыль в федеральном бюджете.

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