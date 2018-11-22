Пять регионов ДФО получат гранты в размере более 3 млрд рублей

Москва, , 14:12 — REGNUM Ряд регионов Дальневосточного федерального округа получат дополнительный гран в свои бюджеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, это следует из распоряжения правительства РФ, представленного в Госдуму.

Так, согласно документу, больше всех получит Камчатский край — грант в размере 930,706 млн рублей, Сахалинская область — 882,990 рублей, Амурская область — 644, 838 млн рублей, Магаданская область — 413,222 млн рублей, Приморский край — 369,703 млн рублей.

Речь идет о решении правительства распределить дополнительные 20 млрд рублей между теми регионами, власти которых продемонстрировали наивысшую эффективность в вопросе сбора налогов и реализации налогового потенциала региона по итогам 2017 года.

Выделяемые дополнительные средства регионы могут потратить по своему усмотрению, они не связаны никакими условиями.