Дагестан поощрили грантом на 625 млн рублей за эффективную работу властей

Махачкала, , 14:11 — REGNUM Правительство РФ выделило Республике Дагестан грант в размере 625,219 млн рублей. Такую значительную денежную сумму республика получила как поощрение за эффективную работу региональных властей в 2017 году.

Распоряжение о выделении грантов поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM. Как следует из документа, между субъектами РФ всего распределено 19,96 млрд рублей. Гранты выделены как «поощрение достижений наивысших темпов роста налогового потенциала».

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Денежные средства каждый регион имеет право потратить на решение своих «насущных вопросов». При этом не все регионы оказались в числе поощренных. С Северного Кавказа в этом списке из 40 субъектов вошли лишь Дагестан, Чечня и Ингушетия.

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