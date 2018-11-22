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Казахстан отложил сроки начала экспорта своего бензина

Экономика

Посол Киргизии в Казахстане обещал дать мотивированный ответ в короткое время

Казахстан отложил сроки начала экспорта своего бензина
Иллюстрация: Delo-group.ru
Цистерны для перевозки нефтепродуктов

Астана, 22 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Согласование проекта соглашения по экспорту казахстанского бензина в Киргизию затянулось, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает 22 ноября издание Forbеs-Казахстан.

Министр отметил, что 21 ноября состоялась встреча с послом Киргизии в Казахстане Жээнбеком Кулубаевым. На встрече стороны обговорили вопрос по экспорту. Посол обещал дать ответ Бишкека в короткое время.

Напомним, Казахстан планировал начать экспорт бензина уже в ноябре 2018 года. Первой страной-покупателем должна была стать Киргизия. Ранее Бозумбаев заявлял, что стране критически важно начать экспорт в октябре-ноябре.

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Экономика Казахстана
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