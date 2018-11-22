Петербург и Ленобласть получат на двоих более 1,4 млрд рублей в виде гранта

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в число четырех десятков регионов РФ, которые получат в свои бюджеты дополнительные средства в виде гранта по итогам сбора налогов в бюджеты за 2017 год. Соответствующее распоряжение правительства России поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Согласно документу, Санкт-Петербургу будет перечислено 571 млн 888,6 тыс. рублей, а Ленинградской области — 842 млн 764,3 тыс. рублей.

Как сказано в тексте распоряжения правительства, подписанного Дмитрием Медведевым, эти средства в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета выделяются «в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ».

Всего распоряжением правительства распределено 19 млрд 960 млн рублей среди 40 регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, эти средства регионы смогут потратить по своему усмотрению, они не связаны никакими условиями и сами решат, куда пойдут дополнительные деньги бюджета.

Напомним основные показатели проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы — 591,833 млрд руб., расходы — 643,793 млрд руб., дефицит бюджета — 51,959 млрд руб.

По проекту бюджета Ленобласти в 2019 году, доходы составят 113,8 млрд рублей, расходы — 120,3 млрд рублей.