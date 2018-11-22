Москва потратит на насущные проблемы ещё 862 миллиона

Москва, , 14:02 — REGNUM Москва получит более 862 млн рублей дополнительных средств в виде грантов из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Московская область, согласно документу, получит почти 820 млн рублей.

Данная тема обсуждалась 22 ноября в ходе пленарного заседания Государственной думы.

«Средства регионы потратят на самые насущные проблемы, которые всегда есть. И, насколько я знаю, там порядка от 1 млрд до 150 млн ранжируются цифры гранта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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