Ростуризм представил «Туристический бренд России»

Москва, , 13:58 — REGNUM Федеральное агентство по туризму представило концепцию туристического бренда России. Презентация состоялась на II Российско-германском форуме креативных индустрий ART-WERK 2018 в Москве, сообщили в Ростуризме.

К разработке бренда привлекались 45 специалистов из 35 ведущих брендинговых агентств России. Было разработано более 20 концепций. Экспертным советом конкурса отобрано 10 лучших. Затем международное жюри выбрало концепцию-победителя видеоролик «Туристический бренд России».

Презентация туристического потенциала РФ — это динамичный визуально-смысловой видеоролик, легко трансформируемый под различные коммуникационные задачи. В нём в символической форме отражены конкурентные преимущества России как места отдыха и путешествий.

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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов пояснил, после утверждения «Туристического бренда России» он будет широко использоваться внутри страны и за рубежом для развития внутреннего и въездного туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федерального агентства по туризму Андрей Монаков заявил, что в России туристический рынок сменил направленность. Теперь вектор повернулся в сторону внутреннего туризма.

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