Воронежскую область поощрили грантом в 714,8 млн рублей

Воронеж, , 13:56 — REGNUM 714 млн 836,5 тыс. рублей будет выделено Воронежской области в виде гранта из федерального бюджета РФ. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM. В соответствии с документом, всего между 40 регионами, достигшими наилучших показателей по собираемости налогов по итогам 2017 года, будет распределено 19 млрд 960 млн рублей.

Воронежская область оказалась на девятом месте среди субъектов РФ по размеру выделенного гранта и на четвёртом — среди регионов ЦФО. Из соседей по округу грант большего размера выделен только Москве (862,7 млн), Московской области (819,7 млн) и Белгородской области (998,85 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос распределения грантов обсуждался на заседании трехсторонней комиссии в Госдуме РФ. Спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что потратить средства гранта регионы смогут на «самые насущные проблемы, которые всегда есть».

Отметим, что итогам 2017 года собираемость налогов и других обязательных платежей в Воронежской области выросла на 10,8% больше, чем в 2016 году.

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