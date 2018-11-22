Санкционные резолюции СБ ООН включаются в законы России

Москва, , 13:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о включении положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН в законодательство РФ и направлен на оптимизацию и упрощение процедуры введения, изменения и отмены санкционных режимов, устанавливаемых соответствующими резолюциями СБ ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Устанавливается, что предусмотренные резолюциями СБ ООН принудительные меры, их введение, изменение или отмена в отношении государства или организаций и граждан, а также лиц без гражданства имеют обязательный характер для всех находящихся под юрисдикцией РФ государственных учреждений, промышленных, торговых, финансовых, транспортных и других организаций, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, иных юридических лиц и физических лиц.

Устанавливается, что применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных резолюциями СБ ООН в целях противодействия терроризму и распространению оружия массового уничтожения, будет осуществляться в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными федеральными законами.

МИД России информирует заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и иные органы власти и организации о принятии резолюций СБ ООН в течение двух рабочих дней со дня их принятия.