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Медведев распорядился поддержать регионы, где подорожало топливо

Экономика

Проект распоряжения должен быть подготовлен под контролем зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко и главы Минфина РФ Антона Силуанова

Медведев распорядился поддержать регионы, где подорожало топливо
Pavlofox
Топливо везут

Москва, 22 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервов средства на поддержку регионов, в которых подорожали нефтепродукты и уголь. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба российского правительства.

«Мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь», — сказал Медведев.

Также премьер-министр РФ подчеркнул, что проект распоряжения о выделении финансовых средств должен быть подготовлен под контролем зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко и главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября зампред правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована, цены на топливо заморожены.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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