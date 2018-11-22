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Владимирская область получит 332 млн рублей за отличные показатели

Экономика

Правительство РФ распределило гранты между регионами-отличниками

Владимирская область получит 332 млн рублей за отличные показатели
Виктор В
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Владимир, 22 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  Владимирская область получит из федерального бюджета 331,8 млн рублей за эффективную работу региональной власти в 2017 году. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM. Всего правительство распределило 19,96 млрд рублей.

Гранты распределяются «в целях содействия достижению и поощрения достижений наивысших темпов роста налогового потенциала» по итогам работы региональных властей в 2017 году.

ИА REGNUM отмечает, что деньги регионы могут потратить на «насущные вопросы». Всего в список «отличников» попали 40 субъектов РФ. Размер грантов варьируется от 137 млн рублей до 1 млрд рублей. Например, Рязанской области выделено 589 млн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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