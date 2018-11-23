Далекие и грандиозные цели Китая резко приблизились

Пекин, , 02:30 — REGNUM Почему опубликованный еще в 2015 в Китае документ «Made in China 2025» (MIC2025) к конце 2018-го вызвал столь острую реакцию на Западе, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Стратегическая программа развития национальной промышленности Китая MIC2025 в момент своей публикации выглядела в глазах Запада достаточно скромно. Казалось, что китайские заявления о производстве собственной роботизированной техники или основанной на собственных возможностях фармакологии — мечтания о далеком будущем. И уж тем более несерьезной казалась заявка на создание «зеленого производства», дружественного к экологии. Пусть пытаются, думали на Западе, может, через пару сотен лет что-то и выгорит.

Но тут реальность принялась вносить свои коррективы. Цели, достижение которых относилось стратегией MIC2025 к 2030 или даже 2050 году, внезапно резко приблизились. Один из примеров такого непредусмотренного роста — взрыв популярности китайских торговых марок, таких как Lenovo, Huawei, Alibaba, Xiomi, Haier. Вытолкнула их на поверхность мировая конъюнктура, так же как эта сумма сумма объективных причина поспособствовала сосредоточению национального производства Китая.

Все это привело к тому, что даже в таких высокотехнологичных областях, как самолетостроение, медицина и космонавтика, Китай пошел в гору со значительным опережением собственного графика. Выводы США о том, что Китаю не удастся это сделать в связи с относительно малыми отчислениями в область научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), оказались ошибочными. Уже сейчас Китай продвигает финансирование своей науки со скоростью, сравнимой с американской. Теперь мы своими глазами можем видеть закон неравномерности развития при капитализме в действии.

В чем отличие нынешней всемирно-экономической ситуации от начала ХХ века, когда капиталистическое развитие привело к всеевропейской бойне?

Читайте статью Китай на пути от региональной державы к мировому доминированию и другие публикации Александра Запольскиса о международной политике.