Рязанская область получит грант в 589 млн рублей

Рязань, , 13:43 — REGNUM Рязанская область получит из федерального бюджета грант в 589,4 млн рублей. Деньги могут пойти на решение насущных проблем. Соответствующее распоряжение правительства поступило в Госдуму и имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Всего правительство распределило 19,96 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гранты достались регионам, которые показали лучшую собираемость налогов. Всего деньги получили 40 субъектов России. Размер грантов варьируется от 137 млн рублей до 1 млрд рублей.

Отметим, что бюджет Рязанской области на 2019 год планируется бездефицитным: расходы и доходы составят 51,5 млрд рублей.

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