Назван самый продаваемый автомобиль Toyota в России

Москва, , 13:33 — REGNUM В октябре дилеры Toyota реализовали в России более 8,4 тыс. автомобилей, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает 22 ноября Автостат.

Так, по итогам десяти месяцев текущего года продажи автомобилей Toyota выросли на 15% и составили 86,2 тыс. единиц. Это пятое место среди всех автопроизводителей в России.

Отмечается, что лидером продаж японского автопроизводителя в России стал бизнес-седан Camry (3 261), далее идет кроссовер RAV4 (3 240).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на автосалоне в китайском Гуанчжоу и на специальном мероприятии в калифорнийском Кармеле японский автопроизводитель Toyota представил новый седан Corolla.

В базовую комплектацию новинки входит адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, переключение дальнего света и удержание автомобиля в полосе.

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