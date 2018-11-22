В Подмосковье приняли в первом чтении бюджет региона на 2019-2021 годы

Красногорск, , 13:26 — REGNUM Расходная часть бюджета Подмосковья на 2019 год составит 580 млрд рублей, а доходная — 530 млрд рублей. Соответствующий проект бюджета на 2019−2021 годы был принят в первом чтении на заседании Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«С учётом замечаний и поправок в проекте регионального бюджета на 2019−2021 годы заложены доходы в размере 530 млрд рублей на 2019 год. Расходы проекта регионального бюджета на 2019 год составят 580 млрд», — заявил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Средства будут потрачены на государственные программы, в частности, в сфере здравоохранения в размере 107,1 млрд рублей, образования — 145,1 млрд рублей, выделены на социальную поддержку населения — 61,3 млрд рублей, развитие дорожного комплекса — 79,1 млрд рублей, экологию — 6,7 млрд рублей. Кроме того в регионе вводится новая программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Её финансирование в 2019 году составит 27,8 млрд рублей.

Как, в свою очередь, заявил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), проект бюджета сохраняет свою социальную направленность — так, свыше 300 млрд рублей в 2019 году будет направлено на социальные госпрограммы.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём доходов консолидированного бюджета Подмосковья в 2020 и 2021 годах планируется составить 751 и 813 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета Московской области ожидаются в размере: в 2019 году — 580 млрд рублей, в 2020 году — 634 млрд рублей, в 2021 году — 679 млрд рублей.

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