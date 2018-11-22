Медведев напомнил о плане КПСС жить при коммунизме

Москва, , 13:11 — REGNUM Прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года должен быть взвешенным и строгим, заявил 22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Мы прекрасно понимаем, что рубеж 2036 года ещё не скоро. Не многие из тех, кто сидит сейчас за этим столом, будут заниматься к этому времени государственным управлением. Но это не означает, что мы должны к этому относиться легковесно», — сказал он.

Глава правительства отметил, что долгосрочное прогнозирование необходимо, поскольку «расширяет наши горизонты планирования, возможности учёта наших представлений о будущем для того, чтобы планировать среднесрочные и более длительные показатели развития страны».

«В 2036 году будет интересно посмотреть, что мы думали о будущем в 2018 году. Чтобы наши представления о будущем не вызывали такие же эмоции, как, например, предположения о будущем, заложенные в программу КПСС, принятую XX съездом партии нашей страны в начале 60-х годов. Говорилось, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — напомнил премьер-министр.

Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019−2024 годов, 2025−2030 годов, 2031−2036 годов).