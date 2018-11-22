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Ростовские власти выделили 50 млн рублей на строительство дороги

Экономика

Транспортная артерия появится на окраине города – за микрорайоном Левенцовский

Ростов-на-Дону, 22 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  В Ростове-на-Дону появится новая транспортная артерия. Дорогу построят на окраине города-миллионника — за микрорайоном Левенцовский, следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Электронный аукцион на поиск подрядчика для строительства подъездной дороги к жилому комплексу, расположенного по улице Совхозной, 32А, состоится 13 декабря 2018 года.

Из документации следует, что объект обойдётся муниципалитету почти в 51 млн рублей. Средства будут переданы исполнителю в два этапа. Завершить работы подрядчик должен не позднее 1 сентября 2019 года.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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