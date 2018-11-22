Продовольственные купоны в Литве введут для семей с дошкольниками

Вильнюс, , 12:46 — REGNUM

Правительство Литвы склоняется к введению продовольственных ваучеров, по которым продукты питания можно будет покупать по меньшей стоимости, однако не для всех граждан, как предполагалось изначально, а для семей с детьми дошкольного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 ноября.

Предлагается ввести систему, которая позволит трижды в месяц таким семьям покупать продукты с 20-процентной скидкой. Какой при этом будет общая сумма покупки, пока не сообщается, однако правительство на своём заседании решило, что ваучеры будут электронными, это не будут купоны или пластиковые дисконтные карты.

Кроме того, правительство решило заказать создание мобильного приложения, в котором будут фиксироваться цены на самые необходимые продукты во всех торговых сетях, что позволит жителям выбирать самые дешёвые продукты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве могут появиться продовольственные купоны