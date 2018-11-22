Фонд ЖКХ: половина строительных проектов в России — негодные

Москва, , 12:35 — REGNUM Примерно 50% строительных проектов, поступающих на госэкспертизу, не годятся и отправляются на доработку. Об этом 22 ноября заявил председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин на совещании организаций госэкспертизы.

Степашин выразил озабоченность низким качеством проектирования в строительной сфере. Такая ситуация наблюдается многие годы.

В среднем около половины проектов не годятся вообще. Большинство проектов нуждаются в доработке, при этом многие — даже в комплексной переработке.

Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году для финансовую поддержки капремонта многоквартирных домов, расселения аварийного жилья и модернизации коммунальной инфраструктуры.

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