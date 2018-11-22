В Дагестане построят два завода стоимостью 570 млн рублей

Махачкала, , 12:26 — REGNUM В Дагестане планируется реализовать два проекта в сфере агромпромышленного комплекса — мясокомбинат мощностью пять тысяч тонн продукции в год и завод по переработке плодов, овощей и выпуску консервов, соков и безалкогольных напитков мощностью 7 млн тонн условных банок.

Суммарная стоимость проектов оценивается в 570 млн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правительства республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе министерства. Реализацией этих проектов будет заниматься ООО «Ириб». Они будут созданы на базе инвестиционной площадки «Уйташ».

Министр также отметил, что на сегодняшний день в республиканский реестр инвестиционных проектов включены 23 проекта в сфере АПК на общую сумму 34,5 млрд рублей. Статус приоритетных придан девяти проектам. Два из них реализованы, еще два находятся на стадии завершения.

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Напомним, что в начале октября в Кизлярском районе Дагестана был запущен первый в республике завод по переработке риса мощностью 150 тонн в сутки. На заводе производится фасовка крупы в мешки объемом до 25 кг и упаковка в 800-граммовые пакеты. Помимо этого, имеется лаборатория для проверки качества риса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» два предпринимателя из Московской области заявили о своём намерении построить заводы в Дагестане в сфере АПК. Уроженец Страны гор Мухтар Даудов планирует построить комплекс по убою крупного и мелкого рогатого скота стоимостью 200−250 млн рублей, а Игорь Исаев рассчитывает возвести комплекс по откорму крупного рогатого скота молочного направления стоимостью 500 млн рублей.

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