Санкт-Петербургский «Прометей» разрабатывает новую Arc-сталь для Арктики

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Специалисты Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» постоянно разрабатывают и внедряют в промышленность современные материалы, в частности, хладостойкие материалы для освоения шельфа арктических и дальневосточных морей России. Об этом сообщила пресс-служба института.

«Сегодня в стенах предприятия создается «Arc» сталь, сочетающая подчас взаимоисключающие свойства — высокую прочность, пластичность, стойкость к коррозии, сопротивляемость динамическим воздействиям ледовых полей и ветро-волновым нагрузкам», — говорится в сообщении.

Опыт и возможности института в этой сфере представила на конференции в Москве заместитель начальника научно-производственного комплекса «Корпусные стали и наноматериалы» Елена Хлусова. Она выступила с докладом «Адаптивные технологии производства высоконадежных хладостойких сталей», подтвердив готовность предприятия создавать материалы, работающие в самых различных условиях эксплуатации.

Хладостойкими материалами для судостроения НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» начал заниматься еще в 50-х годах прошлого века. Разработанные в институте материалы применялись при строительстве ледостойкой платформы «Приразломная», плавучей буровой «Арктическая», серии многофункциональных платформ «MossMaritime», газопровода «Бованенково — Ухта», ледоколов «Сибирь», «Урал», «Арктика».