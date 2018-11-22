Ленобласть получит федеральные средства на новые транспортные объекты

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:28 — REGNUM Ленинградская область получит федеральное софинансирование для строительства ряда важных объектов автотранспортной инфраструктуры, которые весьма необходимы региону. Как сообщили 22 ноября в пресс-службе областного правительства, об этом стало известно в рамках мероприятий «Транспортной недели-2018» в Москве.

В частности федеральное дорожное агентство «Росавтодор» дало свое согласие на строительство развязки с Мурманским шоссе с выходом на Центральную улицу в городе Кудрово и на реконструкцию безымянной дороги вдоль КАДа к западному Мурино.

Кроме того, предварительно обещано федеральное софинансирование реконструкции Колтушского шоссе — на участке от КАД Петербурга до Колтушей, строительства путепровода над железной дорогой на станции Мельничный ручей во Всеволожске и возведения нового моста через реку Волхов в Киришах.

«Для выполнения обязательств со своей стороны областной дорожный комитет представит в министерство транспорта РФ подтверждающие документы по каждому из объектов», — уточнили в областном правительстве.

Колтушское шоссе — одна из основных дорог, соединяющих Санкт-Петербург и бурно развивающийся Всеволожский район Ленобласти. Проект реконструкции участка «КАД — Колтуши» проходит государственную экспертизу. Ориентировочная стоимость работ — около 6 млрд рублей.

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Необходимость путепровода на станции Мельничный ручей обусловлена интенсивным движением автотранспорта по Колтушскому шоссе, а также электричек и товарных поездов. Эти потоки давно необходимо разделить. Строительство на станции Мельничный ручей предполагает возведение двухпутного путепровода длиной почти 1,5 километра. В октябре 2018 года «Ленавтодор» объявил конкурс, стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей.

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Существующий мост через Волхов в Киришах изношен и срок его службы в ближайшие годы закончится. Новый мостовой переход необходим из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта. Стоимость возведения моста составит около 3,5 млрд рублей. Проект может быть реализован на принципах ГЧП.

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