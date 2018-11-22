В Ярославле началась замена сетей под объектами БКД 2019 года

Ярославль, , 11:53 — REGNUM «Ярославльводоканал» приступил к ремонту водопроводных сетей в рамках подготовки к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

В частности, начата прокладка водопровода диаметром 300 мм на проспекте Дзержинского. Протяженность участка — 100 метров. Замену сетей производят без раскопок магистрали методом горизонтально-направленного бурения. Такая технология позволяет выполнять работы без повреждения дорожного полотна и без помех движению транспорта.

«Всего в рамках проекта 2019 года планируется ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на 8 магистралях города, замена порядка 7 километров сетей. На улице Республиканской уже завершили первый этап работ. На этом участке проложили 150 метров водопровода, диаметром 500 мм. В ближайшее время работы начнутся на улице Угличская. Также ремонт объектов водоснабжения и водоотведения запланирован на улицах Дядьковская, Лескова,» — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Специалисты «Ярославльводоканала» планируют выполнить ремонт либо замену ветхих сетей до начала дорожных работ, запланированных на лето следующего года.

Такая практика уже применялась. В рамках синхронизации с проектом «Безопасные и качественные дороги 2018 года» в Ярославле отремонтировано более 11 километров сетей водоснабжения и водоотведения. «Ярославльводоканалом» была определена необходимость выполнения работ на 20 магистралях. Замену сетей начали в январе. Отремонтированы и реконструированы более 30 объектов водоснабжения и водоотведения.

Наиболее масштабные работы развернулись на улице Магистральной. Здесь было заменено почти 2,5 километра сетей водопровода. Большой объем проведен также на улицах Индустриальная, Чехова, Павлова, Чайковского, Салтыкова-Щедрина.

Сейчас работы в рамках проекта 2019 года выполнены почти на 20 процентов, они продолжатся и в зимнее время.

Замена и ремонт сетей позволит повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения, улучшить качество холодной воды, подаваемой потребителям, а также предотвратить в будущем возможное нарушение асфальтового покрытия отремонтированных дорог Ярославля из-за дефектов на инженерных сетях.

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