Петербургскому автопрому предсказали блестящий результат по итогам года

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Петербурге продолжается рост производства легковых автомобилей на трех действующих в городе автопредприятиях. Результат октября 2018 года уже вошел в пятерку лучших показателей по итогам одного месяца за всю историю петербургского автопрома. Если темпы сохранятся в ноябре и декабре, текущий год встанет в один ряд с показателями докризисных 2012 и 2013 годов, когда в городе работали четыре автозавода.

Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб», в октябре 2018 года в Петербурге выпущено 36 300 машин, что на 12% больше, чем в октябре прошлого года. Всего за 10 месяцев 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 900 автомобилей, что на 8% больше показателя за такой же период 2017 года.

«Если городские автозаводы сохранят подобные темпы производства в ноябре и декабре, то результат нынешнего года войдет в тройку лучших показателей городского автопрома за 10 лет его развития», — прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В то же время он отметил, что у предприятий появились первые признаки работы на склад, в связи с чем какой-либо из петербургских автозаводов может досрочно уйти на новогодние каникулы.

Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме производства легковых автомобилей за 10 месяцев 2018 года составила 24,6% (год назад за тот же срок — 25,9%).

Три автозавода Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В октябре 2018 года на заводе Nissan началось серийное производство обновленной модели X-Trail.

По данным агентства, за 10 месяцев 2018 года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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