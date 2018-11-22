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В Чимкенте стартовала международная выставка сельского хозяйства

Экономика

Участники выставки обсудили возможность создания совместных предприятий

Чимкент, Казахстан, 22 ноября 2018, 11:14 — REGNUM  Представители России, Турции, Южной Кореи и Испании представили экспонаты сельскохозяйственной техники на международной специализированной выставке сельского хозяйства AgriTek Shymkent-2018 в Чимкенте, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Участники выставки обсудили возможность создания совместных предприятий, организацию семинаров, а также обмен экспертами между фермерскими и крестьянскими хозяйствами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года налог на землю и имущество в Чимкенте повысится до 33 и 37% соответственно. Данное решение было принято 22 ноября на заседании Мажилиса парламента Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Чимкенте и Туркестане вырастут налоги на землю и имущество

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Сельское хозяйство
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