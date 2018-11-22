Министерство транспорта приступило к разработке плана развития Севморпути

Мурманск, , 11:06 — REGNUM Во исполнение указа президента по увеличению грузопотока по Севморпути (СМП) к 2024 году до 80 млн тонн министерство транспорта разработало проект сводного плана развития маршрута. Документ включает практически все заявленные государством и инвесторами проекты. Но у ведомств и экспертов к нему уже есть ряд замечаний. В частности, план не учитывает все потребности в ледоколах.

Объяснение министерства транспорта: сроки строительства двух ледоколов класса ЛК-60 выходят за рамки 2024 года, поэтому планирование бюджетных вложений в их строительство в данный проект войти не может. Напомним, что на проходившем в Мурманске в сентябре 2018 года XI региональном общественном форуме-диалоге «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» финансовый директор Росатома сообщил, что строительство четвертого и пятого ледокола класса ЛК-60 будет вестись по новой схеме. До трети инвестиций обеспечит государство, остальные средства должна обеспечить сама корпорация Росатом за собственный счет и за счет банковского финансирования.

Анализ разработанного министерством транспорта проекта сводного плана можно будет продолжить по окончании межведомственного согласования — свои замечания к нему должны сделать министерства промышленности и энергетики.